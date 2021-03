Covid Campania, oggi 2.095 contagi e 18 morti: bollettino 28 marzo

Sono 2.095 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 28 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Vengono registrati altri 18 morti: 12 persone sono decedute nelle ultime 48 ore, 6 sono decedute in precedenza ma sono state segnalate ieri. Tra i nuovi positivi, 1.483 sono asintomatici. Nel bollettino si fa riferimento a 18.345 tamponi molecolari e 3.799 antigenici. Nella regione, sono occupati 165 posti in terapia intensiva su 656. I posti letto di degenza disponibili in totale sono 3.160, quelli occupati sono 1.592.