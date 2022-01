Covid, Ceo Pfizer: "Circolerà per molti anni, ma torneremo a vita normale"

Il coronavirus continuerà a circolare, per molti anni a venire, ma questa dovrebbe essere l'ultima ondata della pandemia nella quale imporre restrizioni. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla intervistato questa mattina da Bfmtv, spiegando che nei prossimi cinque anni l'azienda farmaceutica investirà in Francia 520 milioni di euro per sostenere la ricerca e la produzione di cure contro il Covid-19. A questo proposito ha sottolineato che i vaccini sono ''sicuri ed efficaci'' per i bambini.

In un'intervista rilasciata in esclusiva a Le Figaro, inoltre, ha dichiarato che ''presto torneremo a condurre una vita normale''.