Covid Cina, 103 nuovi casi: 'picco' da luglio

(Adnkronos)

La Cina segnala 103 nuovi casi di Covid-19 confermati nella giornata di ieri, 85 di trasmissione locale e i restanti 'importati'. Secondo i dati ufficiali comunicati stamani della Commissione sanitaria nazionale, tra i casi di trasmissione locale ben 82 si registrano nella provincia di Hebei, dove da giorni preoccupa un nuovo focolaio, due in quella di Liaoning e uno a Pechino. Vengono inoltre segnalati 76 casi relativi a pazienti asintomatici (15 in arrivo dall'estero). I media della regione sottolineano come dallo scorso luglio nel gigante asiatico non venissero segnalati più di 100 casi registrati nell'arco di 24 ore.

Le autorità sanitarie cinesi parlano di un totale di 87.536 contagi (con 4.430 casi 'importati') dall'inizio della pandemia di coronavirus, che si è inizialmente manifestato nella megalopoli di Wuhan. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 4.634 morti, mentre sono 82.229 le persone dichiarate guarite.