Covid Cina oggi, crescono i contagi: molti aeroporti cancellano voli

Diversi aeroporti in Cina hanno scelto di cancellare la maggior parte dei voli a causa di un aumento dei contagi di Coronavirus. A riferirne è oggi il Global Times. Oltre mille i voli cancellati nello scalo della città meridionale di Guangzhou, dove l'aumento dei casi è stato particolarmente evidente. In due scali a Pechino sono stati cancellati oltre 700 voli. Diverse le misure di contenimento adottate a fronte della diffusione del virus: oltre alla cancellazione dei voli, sono stati disposti lockdown, quarantene obbligatorie e controlli di massa. Le misure di controllo non hanno impedito l'aumento dei nuovi casi di infezione, passati da 8.176 a 8.800 tra ieri ed oggi.