Covid, Costa: "Aumento contagi non è allarme"

"Il virus circola ancora ma il dato sui nostri ospedali ci dice che non c'è pressione. E' normale un aumento dei casi se consideriamo che da giorni non esistono restrizioni e ci sono maggiori possibilità di incontri che possono far aumentare i contagi. Dobbiamo monitore la situazione ma no ad allarmi". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24 commentando l'attuale situazione epidemiologica che vede un rialzo della curva dei positivi.