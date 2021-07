Covid Cuba, oggi 5.613 casi: superati i 250mila contagi

Cuba supera la soglia dei 250mila contagi da Covid, con 5.613 nuovi casi registrati solo nelle ultime 24 ore, a conferma del nuovo aumento delle infezioni che si sta avendo da diversi giorni nell'isola. Sono 29 i decessi, dato che porta il numero dei morti per Covid dall'inizio della pandemia a 1.608. Il maggior numero di nuovi contagi, 1.468, si è avuto a Matanzas, seguita da L'Avana con 691. Le autorità sanitarie dicono che al momento vi sono oltre 36mila persone positive, con 94 in condizioni definite critiche e 119 in stato grave.