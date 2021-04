Covid, Dominella: "mimetica Figliuolo segno identitario, mi dà sicurezza'

"Il generale Figliuolo rappresenta un'istituzione, non trovo ridicolo che vada in giro con la mimetica. Non mi scompone, anzi lo approvo. Figliuolo non rinuncia al suo ruolo, alla sua stessa identità. E poi mi dà un senso di serietà e sicurezza. Meglio la mimetica che vedere l'ennesimo abito grigio con cravatta blu e camicia bianca". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il presidente della maison Gattinoni Stefano Dominella, alla guida del comparto Moda di Unindustria-Lazio, a proposito delle critiche del governatore della Campania alla mimetica indossata dal generale Figliuolo.