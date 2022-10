"Bisogna accelerare con le quarte dosi per over 65 e fragili. Sono ancora troppo poche. Iniziano ad arrivare in ospedale, con forme anche impegnative, le persone (anziane e fragili) che hanno fatto terza dose oltre 8-10 mesi prima. Non serve vaccinare i 20enni oggi". Lo scrive su Twitter l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.