Covid, Ecdc: "Umbria, Trento e Bolzano rosso scuro: massimo rischio"

(Adnkronos)

Coronavirus in Italia, massimo rischio 'rosso scuro' per l'Umbria e province di Trento e Bolzano. Questa la mappa epidemiologica delle regioni europee aggiornata dall'Ecdc, il centro europeo per il controllo delle malattia, che classifica appunto in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19, l'Umbria e le Province autonome di Trento e Bolzano. La mappa è compilata in base al tasso di notifica dei nuovi casi positivi negli ultimi 14 giorni e del tasso di positivi sui test effettuati. Novità di quest'ultimo aggiornamento è che la Sicilia cambia colore e scende di fascia: diventa infatti arancione, come la Sardegna e la Valle d'Aosta. Il resto del Paese è invece colorato di rosso.