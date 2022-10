Covid, Ema: piena autorizzazione a vaccino AstraZeneca

L'Agenzia europea del farmaco Ema raccomanda che l'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio per il vaccino anti-Covid Vaxzevria* di AstraZeneca venga convertita in definitiva, cioè in autorizzazione all'immissione in commercio standard. E' quanto ha concluso il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'ente regolatorio Ue, come si legge in una nota in cui si fa il punto sui temi principali dell'ultimo meeting (10-13 ottobre). Lo stesso era avvenuto per i vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna.