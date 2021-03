Covid Firenze, 14enne ricoverata all'ospedale Meyer

(Adnkronos)

Una ragazza di 14 anni è ricoverata da lunedì, in condizioni stabili, nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per complicanze dovute all'infezione da Coronavirus . La giovane, residente a Grosseto, si trova in condizioni critiche ma non è al momento intubata e, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in imminente pericolo di vita. La 14enne non soffre di patologie croniche.

Sono una decina i minorenni infettati da Covid per i quali è stato necessario un ricovero nella terapia intensiva dell'ospedale Meyer dall'autunno scorso.