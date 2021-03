Covid Francia, 45.641 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Covid Francia oggi, 45.641 nuovi casi e 228 morti. Il bollettino del Paese d'Oltralpe evidenzia, inoltre, una crescita dei pazienti in rianimazione che sono 4.709. Da inizio pandemia si contano 4.424.087 decessi. Si tratta di una crescita costante dal punto più basso del 7 gennaio (2.573), che si avvicina al record della seconda ondata (4.903 il 16 novembre). Oggi si registrano 408 ammissioni in rianimazione contro le 384 del bollettino di ieri. Attualmente vi sono 27.036 persone in ospedale per il Coronavirus, di cui 1.860 ricoverate nelle ultime 24 ore.