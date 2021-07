Casi in crescita, il totale dall'inizio della pandemia è di 5.803.687 contagiati

Continuano a crescere i contagi da Covid in Francia. Secondo i dati di Santé publique France, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.580 casi in più (portando il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 5.803.687) e 18 morti in più negli ospedali transalpini (portando il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza a 111.331).