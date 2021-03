Covid Francia, oggi 4.703 contagi e 379 morti: i dati

(Adnkronos)

Sono 4.703 i nuovi contagi di Coronavirus in Francia secondo i dati del bollettino di oggi, 1 marzo. Si registrano altri 379 morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalla Direzione generale per la Sanità francese.

Lo stesso ente segnala, inoltre, che 25.430 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. Sono state, invece, 347 (in aumento) le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.544.