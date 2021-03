Covid Francia, picco di pazienti in rianimazione e terapia intensiva

(Adnkronos)

La Francia registra un picco di pazienti ricoverati in rianimazione o nei reparti di terapia intensiva: con 306 nuove ammissioni in 24 ore, il numero è salito a 4033, secondo quanto reso noto questa sera da Santé publique France. Un livello mai raggiunto da fine novembre, anche se inferiore alle cifre della prima ondata (7mila in primavera) e della seconda (4900 in autunno). Il numero totale dei pazienti ricoverati è di 24.749.