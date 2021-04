Covid Francia, picco di ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus Francia, oltrepassata la soglia dei 6.000 ricoveri in terapia intensiva. Con 23 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore, il Paese d'Oltralpe ha superato, per la prima volta dall'inizio della pandemia lo scorso anno, la soglia dei 6mila pazienti in terapia intensiva, 6.001 ricoverati, secondo quanto riportano le autorità sanitarie.

Il picco del numero dei pazienti in terapia intensiva si registra mentre la Francia si prepara ad allentare alcune delle misure di lockdown. Secondo quanto riferito da 'France 24', dalla prossima settimana sarà revocato il divieto degli spostamenti all'interno del Paese ma il coprifuoco, in vigore dalle 19 alle 6 del mattino, dovrebbe essere confermato.

"Riapriremo in modo graduale, lo faremo in modo molto lento per impedire al virus di diffondersi di nuovo" ha detto Emmanuel Macron visitando una scuola elementari di Melun, prevedendo per il mese prossimo un miglioramento della situazione per effetto del progredire del piano vaccinale e delle misure di lockdown adottate.