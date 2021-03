Covid Francia, ricoverata ministra Cultura Bachelot

(Adnkronos)

La ministra della Cultura francese Roselyne Bachelot è stata ricoverata in ospedale per complicanze legate al coronavirus. Lo riporta l'emittente Bfmtv sottolineando che Bachelot è la seconda ministra francese a essere ricoverata per Covid-19 dopo quella del Lavoro Elisabeth Borne.

Lo stato di salute di Bachelot "non desta preoccupazione" e le sue ''condizioni sono stabili'', hanno fatto sapere dall'entourage della ministra, sottolineando che ''il suo medico ha raccomandato una maggiore sorveglianza in ospedale nei prossimi giorni''.

Bachelot, 74 anni, aveva annunciato sabato via Twitter di essere risultata positiva al test per il Covid-19 e di avere ''sintomi respiratori''. Nominata lo scorso luglio, ha preso il posto di Frank Riester.