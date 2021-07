Covid Francia, ritorno a coprifuoco "non è escluso"

La Francia non esclude il ripristino del coprifuoco, con misure mirate a livello locale per contenere i contagi da coronavirus nelle zone più colpite. "E' una possibilità, non è esclusa", ha detto stamani a Bfmtv-Rmc il sottosegretario francese per gli Affari europei, Clément Beaune, dopo che ieri le autorità sanitarie francesi hanno segnalato 12.532 nuovi casi di Covid-19 accertati nell'arco di 24 ore a fronte dei 4.256 della domenica precedente.