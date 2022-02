Covid, frode nelle pubbliche forniture nel Nord Italia

La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato una frode nelle pubbliche forniture durante l'emergenza sanitaria nella prima ondata di pandemia, per la quale sono stati denunciati i dirigenti di una società che gestisce residenze sanitarie assistenziali in tutto il Nord Italia, soprattutto nell'hinterland di Torino e Milano, e i direttori di due Rsa operanti nel capoluogo piemontese. La notifica della chiusura delle indagini avviene a distanza di pochi giorni dall'archiviazione delle ipotesi di reato di epidemia e omicidio colposo, per le quali risultavano iscritti nel registro degli indagati i medesimi dirigenti in relazione alla gestione delle due Rsa di Torino dove si sono verificati oltre cento decessi in quel periodo. 7 le persone denunciate.