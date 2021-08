Covid Fvg oggi, 25 nuovi contagi: bollettino 23 agosto

Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.082 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'1,94%. Sono inoltre 394 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 4 casi con tasso di positività all'1,02%. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, 3 i nuovi ingressi, mentre una persona è stata dimessa. Sono 34 gli ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.796. I guariti sono stati 105.108, mentre le persone in isolamento scendono a 866.