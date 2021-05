Sono 84 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, pari a 18, mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 98. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.760. I totalmente guariti sono 91.037, i clinicamente guariti 5.601, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.854.