Covid Fvg oggi, 99 contagi: bollettino 14 agosto

Sono 99 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 14 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, su 4.503 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,07%. Sono inoltre 3.982 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,15%). Nella giornata odierna non si registrano morti; ci sono 4 persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in cura in altri reparti sono 29, come comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I totalmente guariti sono 104.405, i clinicamente guariti 140, mentre le persone in isolamento risultano essere 881. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un amministrativo e di un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.Non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani, mentre è stato rilevato un caso di positività tra gli operatori delle stesse. Infine si registra un caso positivo da rientro dall'estero (Russia).