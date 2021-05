Covid, Gb apre a viaggi in 12 Paesi: l'Italia non c'è

Non fanno parte per ora del cosiddetto elenco verde

Covid Gb, il governo britannico ha stabilito che i viaggiatori che si recano per turismo, a partire dal 17 di questo mese in 12 Paesi e Territori (il cosiddetto 'elenco verde'), fra cui ci sono Portogallo, Israele e Gibilterra, non dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena al loro rientro. Dall'elenco sono esclusi Paesi come Francia, Spagna, Grecia e Italia. Il segretario dei Trasporti Gb, Grant Shapps, ha illustrato le nuove regole per l'estate sottolineando che i Paesi inclusi nell'elenco verde saranno costantemente monitorati e che la situazione sarà rivista ogni tre settimane.

Nelle ultime 24 ore, in Gran Bretagna vi sono stati 15 morti e 2.490 contagi per il covid-19. Intanto proseguono le vaccinazioni. Secondo i dati della sanità britannica, sono 35.069.641 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, di cui 16.764.720 completamente immunizzate.