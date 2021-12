Covid Gb, Johnson: "Avremo un Natale il più normale possibile"

Per il premier britannico Boris Johnson il Natale nel Regno Unito dovrebbe trascorrere "nel modo più normale possibile" malgrado i timori per la variante Omicron del coronavirus. "Riguardo alle feste di Natale, le persone sono preoccupate di dover annullare le loro feste. Non è giusto, non stiamo dicendo questo", ha detto Johnson. "Credo fermamente che i bambini dovrebbero stare a scuola e penso anche che il Natale dovrebbe trascorrere nel modo più normale possibile. Quello che stiamo cercando di fare è far fronte alla variante Omicron: questo significa adottare alcune misure dure alla frontiera e anche alcune misure per assicurarci che le persone si isolino se entrano in contatto con un caso Omicron".