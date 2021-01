Covid Gb, oltre 33mila contagi e 1.348 morti nelle ultime 24 ore

(Adnkronos)

Numeri da record per il Coronavirus in Gb. Da ieri i contagi sono stati 33.552 e 1.348 i decessi. Entrambi i dati sono in calo rispetto alle oltre 40mila nuove infezioni e le 1.401 vittime riportate ieri, quando il Paese ha segnato anche il numero più alto di vaccinazioni giornaliere con 478.248 persone che hanno ricevuto la prima dose.

Il bilancio totale delle vittime del virus è ora pari a 97.329, il più alto in Europa e il quinto a livello globale. Secondo quanto rileva la Johns Hopkins University il Paese ha al momento il triste primato del più alto tasso di mortalità da Covid al mondo pari a 142,53 morti ogni 100mila abitanti.