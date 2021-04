Covid Germania, in vigore il 'freno d'emergenza'

Entra in vigore in Germania, che oggi segnala più di 23.000 nuovi casi di coronavirus, la controversa legge che impone misure restrittive uniformi per tutto il territorio nazionale nelle aree in cui corre il contagio a causa della pandemia di coronavirus. Le nuove misure note come 'freno d'emergenza', volute dal governo di Angela Merkel, scattano quando in un determinato distretto si registra un'incidenza settimanale superiore ai 100 casi per 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi. Le misure prevedono tra l'altro il coprifuoco dalle 22 alle 5. Se l'incidenza sale sopra i 165 casi, le scuole devono ricorrere alla didattica a distanza.

Intanto i dati riportati dall'Istituto Robert Koch, che monitora l'andamento dei contagi in Germania, parlano di 23.392 nuovi casi confermati di Covid-19 che portano il totale a 3.268.645 dall'inizio della pandemia e di altri 286 decessi, con il bilancio che sale a 81.444 morti per complicanze legate al Covid-19.