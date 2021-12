Covid Germania oggi, 13.908 contagi e 69 morti

In Germania sono più di sette milioni i casi confermati di Covid-19 dall'inizio della pandemia. I dati riportati dall'Istituto Robert Koch segnalano 13.908 contagi accertati nelle ultime 24 ore e altri 69 decessi, che portano il bollettino a 7.005.289 casi con 110.433 vittime e circa 6.156.500 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19.

Il dato sui contagi è in calo rispetto agli ultimi giorni, in parte per il minor numero di test effettuati nel fine settimana. L'incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni è di 222,7 casi, in calo rispetto ai giorni scorsi. I casi attivi sono circa 738.400.