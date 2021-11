Covid Germania oggi, oltre 34mila contagi e 142 morti: i dati

Sono 34.002 i nuovi contagi da Coronavirus accertati in 24 ore in Germania, dove si sono registrati altri 142 decessi. Una settimana fa erano state segnalate 21.543 infezioni e 90 morti in relazione al Covid-19. Ieri il picco di 37.120 casi. Secondo l'Istituto Robert Koch, l'incidenza per 100mila abitanti su sette giorni continua a salire ed è arrivata a 183,7. Ieri il dato era a 169,9, una settimana fa a 145,1 e un mese fa a 62,3. Il dato più alto pari a 197,6 risale al 22 dicembre dello scorso anno.

Dall'inizio della pandemia l'Rki segnala 4.743.490 contagi da Covid confermati con 96.488 decessi e circa 4.355.300 persone guarite dopo aver contratto l'infezione.