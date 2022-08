Covid Germania, Pregliasco: "Obbligo mascherina a ottobre? Giusto pianificare"

La Germania, che ha presentato un progetto di legge secondo cui a ottobre in determinati contesti i Länder potrebbero reintrodurre l'obbligo di mascherina contro Covid-19, "credo che in modo pragmatico stia facendo quello che penso stia accadendo anche in Italia: definire scenari differenti da gestire con interventi all'insegna della gradualità, valutando le diverse opzioni comprese situazioni in cui, se necessario, si possa riprendere in considerazione degli obblighi, facendo tesoro anche delle esperienze vissute nella situazione emergenziale di inizio pandemia". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'università Statale di Milano. "E' giusto pianificare ora", sottolinea il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi.

Ciò che si prospetta sul fronte Covid, "continuo a ripeterlo - ribadisce Pregliasco - sarà l'altenarsi di fasi, di onde a digradare come quelle provocate da un sasso buttato in uno stagno". Per l'esperto, questa consapevolezza "dovrebbe permetterci una gestione di buon senso e attenzione". Tuttavia "iniziare a parlare adesso, per esempio, di ricominciare le scuole con le mascherine - precisa il virologo - è un esercizio molto molto teorico, un elemento che non è il caso di stressare. Se le cose procedono come stanno andando, affrontiamole come sempre con prudenza - è l'invito di Pregliasco - ma appunto immaginando scenari di differente gravità, ai quali rispondere nella maniera più mirata e opportuna".