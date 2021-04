Covid Germania, quasi 25mila contagi in un giorno

Sono quasi 25mila i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania e oltre 260 i decessi per complicanze. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, confermando 24.736 test positivi in più rispetto a ieri e 264 morti. In totale, sono 3.357.268 le persone contagiate dal Covid-19 in Germania e 82.544 quelle che hanno perso la vita.

L'Rki ha quindi riferito che sono 2.975.200 le persone guarite dal coronavirus.