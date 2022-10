Nel giorno della scadenza dell'obbligo di mascherine in ospedali e Rsa la Fondazione Gimbe invita a non abbassare la guardia. "La malattia Covid-19 oggi non è più quella del 2020-2021. Tuttavia la pandemia è ancora in corso e sia l'Oms sia l'Ecdc invitano tutti i Paesi a essere preparati e pronti, visto l'imminente arrivo della variante Cerberus e l'imprevedibilità degli scenari a medio-lungo termine".