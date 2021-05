Covid, in Francia quarantena obbligatoria per chi arriva da Regno Unito

La decisione a causa dei timori per la variante indiana

La Francia disporrà la "quarantena obbligatoria" per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito a causa dei timori per la variante indiana Covid. Lo ha annunciato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri.

"La Germania ha annunciato pochi giorni fa misure supplementari per le persone che arrivano dal Regno Unito e la Francia adotterà misure simili", ha sottolineato Attal, riferendosi alle due settimane di quarantena imposte da Berlino domenica. Finora la Francia richiede la quarantena obbligatoria per gli arrivi da 16 Paesi, tra cui Brasile, India, Argentina e Turchia.