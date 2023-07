Per il tribunale dei Ministri "il fatto non sussiste". I parenti delle vittime: "Siamo amareggiati"

Archiviata la posizione dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta sulla gestione del Covid in Val Seriana. La procura di Bergamo contestava i reati di omicidio ed epidemia colposa, ma per il tribunale dei Ministri "il fatto non sussiste". I parenti delle vittime: "Siamo amareggiati"