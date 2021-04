Covid India, nuovo record di contagi: oltre 184mila in un giorno

Continuano a salire i contagi da Coronavirus in India, dove nelle ultime 24 ore è stato raggiunto un nuovo record di infezioni, con 184.372 positivi al Covid-19. A fornire il dato sono state le autorità sanitarie del paese, che hanno anche annunciato il decesso di 1.027 persone nello stesso arco di tempo. Il totale di contagi registrati da inizio pandemia sale così a oltre 13,87 milioni, quello dei decessi a 172.085, con un numero di morti giornaliero, sottolinea l'Hindustan Times, che per la prima volta in cinque mesi ha superato la soglia dei mille.