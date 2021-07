In India sono stati superati i 400mila morti per complicanze legate al coronavirus dall'inizio della pandemia. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi confermando, nelle ultime 24 ore, 46.617 nuovi casi e 853 decessi. In totale, si legge sul Times of India, sono 400.312 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. I contagiati sono invece 30.458.251.