Covid Italia, Bassetti: "Pillole antivirali dal medico di famiglia è errore populista"

Lasciare le prescrizioni delle pillole antivirali contro il Covid ai medici di medicina generale "non risolverà il problema. In un Paese come il nostro, dove non c'è una profonda cultura infettivologica", farlo "proprio su questi farmaci è un grave errore". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sul probabile via libera dell'Agenzia italiana del farmaco alla prescrizione delle pillole antivirali dal medico di medicina generale.

"La prescrizione - spiega Bassetti - prevede la compilazione di un modulo Aifa complesso sia prima che dopo, in più sono farmaci che hanno interazioni importanti con altre molecole. Insomma, mi sembra una decisione populista. Gli antivirali devono essere prescritti con assoluta appropriatezza, altrimenti li sminuiamo. Vedo tanta politica e poca scienza".

Sul perché l'uso di questi farmaci stenta a decollare in Italia, Bassetti chiarisce che "possono essere destinati ad una piccola parte dei soggetti positivi sintomatici, ovvero gravi immunodepressi e chi ha altre malattie. Pazienti - precisa - che è meglio vengano gestiti dal medico di base insieme con uno specialista". Ma allora quali sono le cause? "Non si sono usati gli antivirali nelle Regioni che non sono state in grado di organizzarsi - avverte Bassetti - In Liguria, ma anche nel Lazio e in Toscana, il sistema di distribuzione ha funzionato. Ma la realtà è che non si sono usati perché non tutti possono prenderli".