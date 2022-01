Covid Italia, bollettino 15 gennaio

Sono stati 180.426 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia in 24 ore secondo l'ultimo bollettino, sabato 15 gennaio, di Protezione Civile e ministero della Salute. Sono stati registrati altri 308 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.217.830 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con un indice positività al 14,8%. Sono 18.370 i ricoverati con sintomi, 351 in più da ieri. In calo di due unità le terapie intensive occupate pari a 1.677 in Italia. Da ieri sono guarite 120.609 persone.