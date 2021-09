Covid Italia, bollettino 18 settembre

Sono 4.578 i contagi da Coronavirus in Italia sabato 18 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati 51 morti. Sono stati 355.933 i tamponi processati in 24 ore con un tasso positività all'1,3%. Sono 4.632.275 i contagiati dall'inizio dell'emergenza e 130.284 le vittime. I ricoverati in totale sono 3.958, 31 in meno rispetto al giorno prima. Le terapie intensive occupate sono 519, 6 in meno rispetto a ieri.