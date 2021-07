Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 luglio

Sono 238 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. Dopo giorni di crescita dei nuovi casi nella regione, ne sono stati registrati in pratica la metà rispetto agli oltre 400 quotidiani dei giorni scorsi. Anche oggi, come domenica, nessun nuovo decesso. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 7.038, quasi 2.000 in più rispetto a 7 giorni fa, in cui erano 5.081 Verona rimane la città veneta in testa per nuovi contagi, con 74, seguita da Treviso con 60, a Vicenza ci sono stati invece 46 nuovi infetti, 33 a Venezia, 7 a Belluno e 6 a Padova e Rovigo.

Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettio di oggi, 19 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 610. I lucani guariti o negativizzati in due giorni sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 573. Per la vaccinazione, in due giorni sono state somministrate 10.277 dosi. Finora sono 330.870 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (59,8 per cento) e 211.327 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (38,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 542.197. I residenti in Basilicata sono 553.254.