Covid Italia, Brusaferro: "Misure cambieranno in base a dati"

Sul fronte covid in Italia, ''il percorso di rilascio è fatto con cautela e progressività. Non è che si riapre e basta, è importante anche continuare a monitorare l'andamento dell'epidemia, per vedere come evolve. Perché la rimodulazione delle misure deve tener conto degli andamenti''. Lo afferma il portavoce del Cts Silvio Brusaferro in un'intervista a 'Repubblica'.

In questo momento ''in Italia sale l'incidenza e a trainare la crescita sono i più giovani. I ricoveri sono stabili ma ci aspettiamo una crescita come negli altri Paesi'' che hanno già avuto questa nuova ondata.

Per Brusaferro ''è grazie alle coperture immunitarie se abbiamo un impatto più limitato del virus: la stragrande maggioranza della popolazione è protetta dalle forme gravi. E poi non scordiamo che si va verso la stagione bella, quando viviamo di più all'aperto, cosa che facilita l'adozione di misure un po' più morbide''.