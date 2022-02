Sono 53.662 i positivi ai test covid in Italia su 510.283 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del bollettino della Protezione Civile si registrano altri 314 morti. I pazienti in terapia intensiva tornano sotto quota mille, in totale sono 987, 50 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 13.948, -614 da ieri.