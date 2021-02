Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

(Adnkronos)

I dati delle regioni di oggi, domenica 7 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia.

Lazio

Nel Lazio si registrano 920 nuovi contagi da coronavirus e vengono segnalati altri 20 morti. A Roma, i casi scendono sotto quota 400. Sono alcuni dei dati resi noti, alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato che rende noto come siano stati fatti “oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 22 mila test".

I guariti da ieri sono stati 3.985. "Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città scendono a quota 400".

Puglia

Sono 765 i contagi da coronavirus registrati in Puglia oggi, 7 febbraio, su 8.751 test. Da ieri, secondo i dati contenuti nel bollettino della regione, vengono segnalati 8 morti. In totale i decessi in Puglia dall'inizio della pandemia sono stati 3.399.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1374908 test. Sono 74.425 i pazienti guariti. I pazienti ricoverati sono oggi 1.596 mentre ieri erano 1.584 (+12).

Emilia Romagna

Sono 1.382 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Registrati altri 25 morti nella regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 16.215 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,5%, dato che risente del minor numero di tamponi fatti nei fine settimana, e in gran parte su casi per i quali la positività è attesa, e comunque inferiore a quello registrato domenica scorsa (9,4%).

Complessivamente, tra i nuovi positivi 455 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 671sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,1 anni.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.837. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 181 (-2 rispetto a ieri), 1.950 quelli negli altri reparti Covid (-6).

Basilicata

Sono 79 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 76 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1067 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore sono morte tre persone, residenti a Potenza, Avigliano, Vietri di Potenza.

I lucani guariti sono 9 a cui si aggiungono altre 50 guarigioni di un periodo precedente dopo un ulteriore aggiornamento (per il decimo giorno consecutivo) ''a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità'', come precisa la task force regionale.

In base ai dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.072 (+14), di cui 2987 in isolamento domiciliare, mentre sono 9.881 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 329 quelle decedute. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 216.724 tamponi, di cui 200.746 risultati negativi, e sono state testate 133.162 persone.

Toscana

Sono 668 i contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano 22 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.860 (89,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.554 tamponi molecolari e 3.074 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo.

Sono invece 6.620 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.440, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 758 (6 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (1 in meno). Tra i 22 decessi, 17 uomini e 5 donne con un'età media di 78,7 anni.

Calabria

Sono 127 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 507.606 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 537.077 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.191, quelle negative 473.415. I guariti/dimessi sono stati 459 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore.

Sardegna

Sono 154 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. Dall'inizio dell'emergenza nell'isola ci sono stati 39.527 casi di positività e 1.019 decessi. In totale sono stati eseguiti 600.974 tamponi per un incremento complessivo di 1.891 test rispetto al dato precedente.

Sono invece 382 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12 rispetto al dato di ieri), mentre sono 34 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.269. I guariti sono complessivamente 23.590 (+114), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 233.

Sul territorio, dei 39.527 casi positivi complessivamente accertati, 9.140 (+49) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.344 (+8) nel Sud Sardegna, 3.349 (+34) a Oristano, 7.907 (+37) a Nuoro, 12.787 (+26) a Sassari.