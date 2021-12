Covid Italia, l'ultimo bollettino

Sono stati 16.632 i contagi da Coronavirus in Italia in 24 ore secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - dell'ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Sabato 4 dicembre sono stati inoltre registrati altri 75 morti. Sono stati 636.592 i tamponi processati, con un tasso positività al 2,6%. In aumento i ricoverati nei reparti ordinari Covid (sono 5.428, 43 in più in 24 ore). Le terapie intensive occupate sono 732 con 59 nuovi ingressi da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 8.988 persone. Da inizio pandemia ci sono stati 134.152 morti.