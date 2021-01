Covid Italia, oggi 14.372 contagi e 492 morti: bollettino 28 gennaio

(Adnkronos)

Sono 14.372 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 28 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 492 morti che portano il totale a 87.381 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Sono 275.179 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici, il tasso di positività è pari al 5,2%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.288 in totale (-64).

Medici e farmacisti

Salgono a 303 i medici morti in Italia. L'ultima vittima segnalata dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) è Antonino Iabichino, 65 anni, dermatologo di Modica. Si allunga anche la lista dei farmacisti morti per Covid-19, che conta ora 25 vittime.

I dati regione per regione

Toscana - Sono 620 i nuovi casi di covid. Si registrano altri 16 morti. Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 132.749 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 620 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa.

Veneto - Sono 572 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 28 gennaio. Si registrano altri 52 morti, secondo quanto reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 32.662 tamponi.

Marche - Nelle ultime ultime 24 ore sono stati testati 4886 tamponi. I positivi sono 429 (108 in provincia di Macerata, 121 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 37 in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori regione). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

Basilicata - Sono 42 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, tutti riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 669 tamponi molecolari registrati ieri nella regione. Nella stessa giornata risultano il decesso di un residente a Matera mentre i lucani guariti sono 55.

Puglia - Il numero dei nuovi positivi al Covid19 oggi in Puglia è in leggera diminuzione. Sono stati, infatti, registrati 9.412 tamponi da cui sono stati rilevati 1.159 casi positivi: 457 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 55 nella provincia Bat, 234 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 200 in provincia di Taranto. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Ieri i nuovi casi erano stati 1.233 su 11.802 test. Oggi sono 34 i decessi.

Valle d'Aosta - Sono 8 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 97 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano altre vittime. Questi i dati del bollettino giornaliero regionale della Valle d'Aosta.

Abruzzo - Sono 268 i nuovi casi di covid. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti, portando il totale delle vittime a 1446.

Sardegna - Sono 237 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti.