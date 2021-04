Covid Italia, oggi 15.370 contagi e 310 morti: bollettino 17 aprile

Sono 15.370 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 310 morti nella tabella del ministero della Salute. Sono 331.734 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore. Il tasso di positività è pari al 4,6%. Nelle terapie intensive sono stati 163 gli ingressi da ieri. I ricoverati con sintomi diminuiscono di 643 unità.

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 2.546 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 74 morti. I guariti sono stati 2.006 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 696, Varese a 410 e Brescia a 282.



EMILIA-ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 357.231 casi di positività, 1.076 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.416 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,5%. Purtroppo, si registrano 30 nuovi decessi.

PUGLIA - Sono 1.525 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 17 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 11 morti. Lievemente diminuito il numero di nuovi casi positivi al Covid 19 rispetto a ieri, a fronte di una decrescita dei test. Il numero dei morti è invece drasticamente calato (di un quinto). Sempre consistente il numero dei nuovi guariti mentre diminuiscono ancora, seppure di poco, gli attuali positivi. Tornano a crescere i pazienti ricoverati, anche in questo caso lievemente. E' un quadro in chiaroscuro quello offerto nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute.

LAZIO - Sono 1.378 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 17 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 25 morti. A Roma segnalati 700 nuovi casi. Nel dettaglio, "su oltre 15 mila tamponi (-1.986) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.378 casi positivi (-96), 25 i decessi (-14) e +1.538 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700", dice l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

"Nelle province si registrano 332 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore", aggiunge. A Latina 169 contagi e 4 morti. A Frosinone 80 nuovi casi e 6 decessi. A Viterbo 44 positivi, a Rieti sono 39.

CAMPANIA - Sono 2.232 i contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 17 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, segnalati altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, 1.471 sono asintomatici e 761 sintomatici. I tamponi molecolari effettuati sono 22.075. Tra i decessi, 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza. I pazienti in terapia intensiva sono 145, quelli in area non critica sono 1.532.

BASILICATA - In Basilicata sono 219 i nuovi casi di coronavirus (213 sono residenti) registrati oggi 17 aprile, su un totale di 1.709 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso. Lo rende noto la task force regionale attraverso il bollettino quotidiano. La persona deceduta è di Montalbano Jonico. I lucani guariti o negativizzati sono 115. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.492 (+97), di cui 5.312 in isolamento domiciliare. Sono 15.543 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 479 quelle decedute.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.373 tamponi molecolari sono stati rilevati 126 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,35%. Sono inoltre 4.369 i test rapidi antigenici realizzati (il numero è in corso di verifica), dai quali sono stati rilevati 29 casi (0,66%). I decessi registrati sono 9; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 57 così come quelli in altri reparti che risultano essere 396. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.588, con la seguente suddivisione territoriale: 760 a Trieste, 1.910 a Udine, 653 a Pordenone e 265 a Gorizia. I totalmente guariti sono 84.622, i clinicamente guariti 4.960, mentre quelli in isolamento scendono a 9.279.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 102.902 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.844 a Trieste, 49.405 a Udine, 20.011 a Pordenone, 12.503 a Gorizia e 1.139 da fuori regione.

CALABRIA - Sono 472 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 17 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 6 morti. Aumentano le terapie intensive (+5), sono 537 i nuovi guariti/dimessi.

TOSCANA - Sono 1.150 i contagi da coronavirus in Toscana resi noti oggi, 17 aprile, secondo i dati del bollettino. Da ieri, registrati altri 20 morti. Tra i nuovi vasi, 1.127 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 183.426 (85,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.612 tamponi molecolari e 11.253 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Sono invece 8.812 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.370, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.815 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (stabili).

MARCHE - Sono 341 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 17 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità, emerge dalla tabella, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4513 tamponi: 2484 nel percorso nuove diagnosi (di cui 750 nello screening con percorso Antigenico) e 2029 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 341 (74 in provincia di Macerata, 86 in provincia di Ancona, 89 in provincia di Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo, 63 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (113 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (101 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 750 test e sono stati riscontrati 42 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

SICILIA - Sono 1.301 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. I guariti sono stati 675 nella Regione nelle ultime 24 ore.

ABRUZZO - Sono 180 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 17 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 14 morti. Nel dettaglio, i 180 nuovi positivi (di età compresa tra 4 mesi e 96 anni - 59 Aq, 54 Ch, 22 Pe, 43 Te) sono stati individuati su 4858 tamponi molecolari e 1539 test antigenici. Tra i 14 decessi, 6 risalgono ai giorni scorsi. I guariti totali sono 56926 guariti (+189), 9871 attualmente positivi (-25), 515 ricoverati in area medica (-10), 54 ricoverati in terapia intensiva (-3), 9302 in isolamento domiciliare (-12).

SARDEGNA - Sono 320 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 17 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 6 morti. Nel dettaglio, sono stati eseguiti altri 4.413 test rispetto al dato precedente. Sono invece 364 (+5) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 55 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.425 e i guariti sono complessivamente 32.028 (+211) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 7.

Sul territorio, dei 51.192 casi positivi complessivamente accertati, 13.262 (+134) sono stati rilevati a Cagliari, 7.742 (+9) nel Sud Sardegna, 4.411 (+28) a Oristano, 10.152 (+86) a Nuoro e 15.625 (+63) a Sassari.

VENETO - Sono 940 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 17 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 24 morti che portano il totale a 11.088 dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Gli attuali positivi sono 26.643, con un calo di 836 unità.