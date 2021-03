Covid Italia, oggi 21.267 contagi e 460 morti: dati 24 marzo

(Adnkronos)

Sono 21.267 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 24 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute riporta 460 morti, un dato che porta a 106.339 il totale dei decessi nel Paese dall'inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 363.767 tamponi, il tasso di positività è al 5,8%. Sono 3.588 i pazienti in terapia intensiva (+42 da ieri, con 300 ingressi nelle ultime 24 ore), mentre sale a 28.438 il numero delle persone ricoverate in area non critica. La regione che ha fatto registrare l'incremento più alto dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 4.282 positivi (alto anche il numero dei decessi, sono 110 da ieri), seguita da Piemonte (2.223), Campania (2.045) e Veneto (2.042).

I DATI REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA - Sono 4.282 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Si registrano altri 110 morti, un dato che porta a 30.085 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 59.626, il tasso di positività è al 7,1%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 7.178 i pazienti ricoverati in area non critica (+13) e 845 (+9) quelli in terapia intensiva. I guariti/dimessi sono in tutto 577.693 (+2.256 da ieri). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 1.062 (di cui 401 a Milano città); Bergamo: 240; Brescia: 790; Como: 279; Cremona: 195; Lecco: 92; Lodi: 60; Mantova: 199; Monza e Brianza: 301; Pavia: 357; Sondrio: 88; Varese: 495.

CAMPANIA - Sono 2.045 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 24 marzo, secondo il bollettino della regione. Nella tabella si fa riferimento a altri 52 morti, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 avvenuti in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 21.120 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi è pari al 9,68%. Dei 2.045 nuovi positivi, 653 sono risultati sintomatici.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.725 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 34.163 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,6 anni. I guariti sono stati 3.400 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 311 nuovi casi, seguita da Ravenna con 226. A Reggio Emilia187 casi, Rimini175, Modena 165, Parma 163, Forlì 145 e Ferrara 140. Seguono le province di Cesena a 96 contagi e Piacenza 69 e il circondario imolese a 48. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397, due in più rispetto a ieri, 3.614 quelli negli altri reparti Covid in calo di 42 unità. Dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 11.569 nella Regione.

PUGLIA - Sono 1.709 i nuovi contagi da coronavirus e 38 i morti registrati oggi, 24 marzo, in Puglia, a fronte di 10.919 test. Sono i dati essenziali del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione xche evidenziano un lieve aumento del numero di nuovi casi positivi al Covid-19 oggi a fronte di una diminuzione del numero dei test: ieri i nuovi contagi erano 1.664 su 13.390 tamponi. Anche il numero di decessi si mantiene alto, nonostante un lieve calo. Diminuisce, di poco, anche la quota di pazienti ricoverati che sono 1.988 mentre ieri erano 2.011 (-23).

VENETO - Sono 2.042 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 24 marzo, secondo il dato del bollettino diffuso dal governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati individuati su 47.435 tamponi. Il tasso di positività quindi si attesta al 4,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 28 morti. I ricoverati sono 2.059 (+46): "267 in terapia intensiva (+7) e 1.792 in area non critica (+39)" ha reso noto Zaia.

PIEMONTE - Sono 2.223 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi 24 marzo. Registrati inoltre altri 30 morti. L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.223 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 386 dopo test antigenico), pari al 7,7% dei 28.731 tamponi eseguiti, di cui 12.700 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 298.767. I ricoverati in terapia intensiva sono 354 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.608 (+36 rispetto a ieri).

BASILICATA - Sono 124 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Registrati inoltre altri 10 morti. 1.417 il totale dei tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute sono 9 lucani residenti a Atella, Irsina, Picerno, Pietragalla, Potenza, Rionero in Vulture, Scanzano Jonico, Teana e Vaglio di Basilicata e un cittadino della Campania.

ABRUZZO - Sono 329 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 24 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabell vengono riportati altri 11 morti. Sono complessivamente 63231 i casi positivi nella regione. Tra i decessi di oggi, 7 casi sono avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 70 nuovi casi positivi al Covid -19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo di malati da inizio epidemia a 8755. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 627, + 58 rispetto a ieri, di cui 27 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva, e 597 in isolamento domiciliare. I guariti rispetto a ieri sono saliti di 12 unità a 7709, il totale di tamponi effettuati fino ad oggi è di 89.684, +796 rispetto a ieri, di cui 10.251 processati con test antigienico rapido. I decessi per Covid da inizio pandemia registrato in Valle D’Aosta sono 419.

TOSCANA - Sono 1.197 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.197 su 26.059 test di cui 16.369 tamponi molecolari e 9.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,59% (11,5% sulle prime diagnosi)", scrive il presidente della regione su Facebook.

MARCHE - Sono 632 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha inoltre comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6402 tamponi: 3250 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1032 nello screening con percorso Antigenico) e 3152 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,4%).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 762 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.922 tamponi molecolari con una percentuale di positività al 5,92% e 4.074 test rapidi antigenici al 5,74%. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 80, mentre quelli in altri reparti risultano essere 634.