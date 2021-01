Covid Italia, oggi 8.824 contagi e 377 morti: bollettino 18 gennaio

(Adnkronos)

Sono 8.824 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 18 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 377 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 158.674 tamponi. L'indice di positività è al 5,5%, calcolati anche i test antigenici rapidi. I pazienti in terapia intensiva sono 2.544 (+41 da ieri).

I dati delle regioni:

Veneto - Sono 998 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti. La Regione supera, comunque, la quota di 8.000 vittime dall'inizio dell'epidemia, il 21 febbraio dello scorso anno. Secondo il bollettino della Regione, aggiornato alle ore 8 di oggi, scende anche la pressione sugli ospedali, ma solo per i ricoveri in area non critica, 2.661 (-54), mentre restano stabili a quota 354 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto.

Toscana - "I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 345 su 5.057 tamponi molecolari e 1.837 test rapidi". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Campania - Sono 714 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 75 dei quali sintomatici e 613 asintomatici. Sono stati analizzati 7.758 tamponi, 232 dei quali antigenici (26 di questi sono risultati positivi)

Abruzzo - Sono 107 i contagi da coronavirus in Abruzzo secondo i dati diffusi oggi nel bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 8 morti.

Lazio - I nuovi casi di coronavirus nella regione sono 872. Da ieri sono stati segnalati altri 16 morti.

Puglia - Sono 403 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondo il bollettino della Regione. Si registrano altri 26 morti.