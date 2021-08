Covid Italia oggi, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 28 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania mentre il tasso di positività nel Paese è al 2,9%. La Sicilia, complici i contagi legati alla variante Delta, da lunedì passa in zona gialla. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna dei vaccini, mentre c'è l'ok al prolungamento della validità del Green Pass a 12 mesi. I dati delle regioni:

PUGLIA

Sono 304 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 28 agosto. Registrato inoltre un altro morto. 15.321 i test giornalieri effettuati, 4.646 le persone attualmente positive. 238 i ricoverati in area non critica, 22 in terapia intensiva. I casi totali nella Regione da inizio pandemia sono 263.031 per 3.249.481 di test eseguiti. 251.683 le persone guarite, 6.702 i decessi in totale.

TOSCANA

Sono 601 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, sabato 28 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 697 guariti per un numero totale pari a 251.517. Oggi sono stati eseguiti 8.653 tamponi molecolari e 5.858 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. L'età media dei nuovi positivi odierni è di circa 40 anni. In isolamento 11.026 persone.

Le persone ricoverate oggi sono complessivamente 460, 13 in più rispetto a ieri, 47 in terapia intensiva, uno in più nelle ultime 24 ore. 7.003. Da inizio pandemia ci sono stati 7.003 morti nella Regione.