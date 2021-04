Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e tabella 4 aprile

I dati regione per regione e i numeri della Protezione Civile nei giorni di Pasqua in zona rossa. Numeri e news da Lombardia e Marche, Toscana e Sicilia, Lazio e Piemonte, Campania e Veneto

I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus regione per regione oggi, domenica 4 aprile, con la tabella nella seconda giornata di zona rossa in Italia per la stretta di Pasqua, con regole e divieti in tutto il paese. Le ultime news sui nuovi casi di Covid. I numeri delle regioni:

BASILICATA

In Basilicata sono 122 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (119 sono residenti) su un totale di 1.248 tamponi molecolari e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Lauria e Vietri di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 79. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.773 (+38), di cui 4.588 in isolamento domiciliare. Sono 14.293 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 438 quelle decedute.



MARCHE

Sono 323 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino e la tabella dei dati di oggi, 4 aprile. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3680 tamponi: 1849 nel percorso nuove diagnosi (di cui 484 nello screening con percorso Antigenico) e 1831 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,5%).

TOSCANA