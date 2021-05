Covid Italia oggi: regioni e zone, bollettino contagi 10 maggio

Le news e i dati regione per regione della Protezione Civile. Il punto su nuovi casi, morti e vaccini nel Paese in prevalenza in zona gialla. I numeri e le ultime notizie sulle regioni, dalla Lombardia al Lazio, e sulle città, da Milano a Roma fino Napoli, mentre continua il dibattito sul coprifuoco

Il bollettino covid e i dati Italia della Protezione Civile, regione per regione. I numeri su contagi, ricoveri e morti di oggi, lunedì 10 maggio. Le ultime notizie sui vaccini nel Paese in prevalenza in zona gialla, mentre continua il dibattito sul coprifuoco. Le news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni:



TOSCANA

Sono 481 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social.

MARCHE

Sono 57 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 10 maggio, secondo i dati del bollettino della regione, che rimane in zona gialla. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1140 tamponi: 535 nel percorso nuove diagnosi (di cui 180 nello screening con percorso Antigenico) e 605 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 57 (12 in provincia di Macerata, 34 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).